Norbert Roth Gedanken zur Weihnachtszeit

In einer Kinderklinik in den USA gibt es ein besonderes Ritual. Punkt halb neun, an jeden Abend, versammeln sich in diesem Kinderkrankenhaus sämtliche kleine Patienten hinter der großen Fensterfront der Klink und warten auf die Good Night Lights - die Gute Nacht Lichter ihrer Stadt. Kein Abend vergeht, an dem die Kinder nicht dieses Lichter-Spektakel erleben. Nahe gelegene Restaurants, Hotels und sogar die Universität lassen um 20.30 Uhr eine Minute lang ihre Lichter aufleuchten. An-aus-an-aus. Selbst die Polizei und die Feuerwehr der Stadt machen mit, außerdem alle, die um diese Uhr mit Auto, Fahrrädern oder Taschenlampen unterwegs sind und dran denken, den Kindern einen Gruß in die Nacht zu schicken. Eine kleine Geste, die zeigen soll: Wir denken an euch. Gute Genesung! Das Leben, eure Stadt, wir alle warten so lang auf euch. Die Idee dazu kam von einem Künstler der Stadt, der öfter die Abende im Krankenhaus verbracht hat, um mit den Kindern zu malen und zu zeichnen. Auf dem Heimweg mit dem Rad blieb er stehen und knippste die Stirnlampe an und aus als letzten Gruß zur Nacht. Und es wurde gesehen. Die Kinder reagierten. Wieder und wieder. Und der Künstler konnte andere überzeugen mitzumachen. Lichtsignale in die Nacht zu senden. So wie Gott sein Licht in unsere Welt schickt. An und aus, an und aus. Jeden Tag. Jahr für Jahr. Was als kleines Licht begann ist heute ein freundliches Hoffnungszeichen für die Kinder und für die ganze Stadt.