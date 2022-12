Norbert Roth Gedanken zur Weihnachtszeit

Demut - laut Lexikon ist sie "die Tugend, die aus dem Bewusstsein unendlichen Zurückbleibens hinter der erstrebten Vollkommenheit hervorgehen kann." Ah ja… Demut, die Tugend, die am allerwenigsten in unsere Zeit passt. Dabei ist Demut doch das schönste aller Mutworte. Kleinmut, Großmut, Hochmut, Langmut, Übermut, Demut. Schade, wenn dieses zarte Wort verschwindet oder missbraucht wird. Denn es gehört zwischen Himmel und Erde - und nicht in irdische Erfolgshierarchien. Sicher kann man Demut lernen. Aber nicht von Vorgesetzten, Besserwissern und Moralaposteln. Vor einem guten Chef habe ich Respekt. Vor vielen Menschen tiefe Achtung. Aber Demut? Denn wird Demut eingefordert, verwandelt sich das Wort zur Bestie. Aus Demut wird Demütigung. Das Wort gehört dem Himmel. Nicht den Menschen. Wenn ich vor Gott stehe mit großem Staunen, im Glanz der Sonne und unter der Weite des Himmels - dann will ich sagen "Aah!" oder "Ooh!". Ich möchte singen und Gott loben, den Himmelsschöpfer und Erdenbauer und Menschenliebhaber. Dann weiß ich, dass es mehr als alles gibt - und mehr auch, als mein Kopf begreift. Dann weiß ich, dass Gott uns anschaut. Vollkommen liebevoll. Jeden einzelnen Menschen. Weltweit. Im Vergehen der Zeit. Ich lege mich - ganz klein - in seine Hände.