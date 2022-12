Norbert Roth Gedanken zur Weihnachtszeit

Das kleine Sätzchen in der Weihnachtsgeschichte: "Denn sie hatten keinen Raum in der Herberge" hat in den Krippenspielen meiner Kindheit große Wirkung gehabt. Was da nicht alles an Hoteliers, Wirtinnen und Vermietern der Maria und dem Josef garstig die Tür vor der Nase zuknallten. Seit Kindergottesdienstzeiten stellte ich mir unter Herberge ein Wirtshaus vor. Das alte griechische Bibelwort, das da im Originaltext steht, heißt Katályma. Und das bedeutet nicht Herberge, sondern einfach so etwas wie erhöhter Ort oder Empore. Viele bethlehemitische Häuser hatten damals meist nur einen einzigen Raum. Mensch und Tier lebten zusammen, unter einem Dach. Die Tiere auf der unteren Ebene (als lebende Heizkörper im Winter). Die Menschen auf einer etwa ein bis zwei Meter hoch aufgemauerten Galerie. Und auf diesem erhöhten Niveau (der menschlichen Hausbewohner) gab es nun keinen Raum für Maria. Sie musste runter zwischen die Tiere. Und dort kam das Kind zur Welt - Maria legte ihr Neugeborenes in eine Futtermulde. Das ist das Originalbild, und zugleich ist es ein Sinnbild: Kein Raum in der Herberge - Gott unter dem Niveau der Menschen. Der heruntergekommene Gott… Die Weihnachtsgeschichte erzählt, dass Gott die Menschen auf ihrem Niveau lässt. Er demütigt sie nicht. Sondern zusammengerollt in einer Futtermulde legt der Ewige sich in die Zeit dieser Welt.