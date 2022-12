Norbert Roth Gedanken zur Weihnachtszeit

Es gehört zu den großen Rätseln des Menschseins - dass manche Menschenkinder sich den größten Feind überhaupt zum Verbündeten machen. Also jenen Feind, dem Niemand entkommt. Und der letztlich auch jene nicht verschont, die ihn herbeiriefen und einsetzten und sich nützlich machten. Der Tod belohnt niemanden. Am Ende rafft er alle dahin. Dahin, wo sie jene schickten, die im Weg waren. Was stimmt mit uns nicht, dass wir den Tod uns zum Komplizen machen? Das frag ich mich, wenn der vierte Tage nach Heiligabend, an dem "Friede auf Erden" ausgerufen wurde, auf die zeigt, die massenhaft starben. Kinder. Völlig willkürlich. Ohne Zahl. Ohne Namen. Söhne, Töchter, Schwesterchen und Brüderchen - Und warum? Nicht, weil ein Gott es zuließ, sondern weil König Herodes, ein Fürst ohne Land, einst Angst bekam um das bisschen Macht, die ihm noch blieb. Angst ist die Währung des Todes. Um die eigene Angst zu besiegen, muss jemand anderes sich fürchten. Was für ein Irrsinn. Ob sie es hören können? Hören wollen, was nach der göttlichen Geburt das erste Wort des Himmels war an die Welt: "Fürchte dich nicht!" Schreit der Engel. "Hab keine Angst, Herodes, Christus steht deiner Macht nicht im Weg. Töte nicht! Niemals und Niemanden. Gott kommt mit Frieden - nicht als Gefahr. Aber der Mensch hört das nicht - will es nicht hören, weil er selbst Gott sein will. Der Herr sein will über Leben und Tod. Die unschuldigen Kinder von Bethlehem.