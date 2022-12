Norbert Roth Gedanken zur Weihnachtszeit

Die Feiertage sind kaum vorbei. Da schwenkt die Werbung im Fernsehen augenblicklich um, von Parfüm und Spielwaren auf Diät-Begleiter. Der kindliche Glanz der Heiligen Nacht weicht und die Weihnachtszeit für Erwachsene beginnt - mit allem, was dazu gehört. Denn die Probleme, haben über Nacht nicht einfach abgenommen. Ich glaube deswegen gibt es in der Bibel drei Weihnachtsgeschichten. Die eine, bekannt kindliche, vom Evangelisten Lukas als "Es sich aber begab zu der Zeit" mit Maria und Josef und den Hirten und Engeln im judäischen Bethlehem. Die Zweite bei Matthäus mit dem Stern und den weisen, weit Reisenden und dem träumenden Josef. Und schließlich die dritte, von Johannes. Dem Realisten hinter dem Weihnachtsbaum. Der nicht blumig erzählt, sondern auf den Tisch haut: "Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott" sagt er. Und stellt klar: "Ihr hört hier nichts von den Gebrüdern Grimm. … "Denn das Wort ist Fleisch geworden". Also echt. Fleisch! Nicht Kind, nicht Baby, kein Krippenspiel. Sondern Fleisch! Mit Haut und Haaren, sterblich, blutig, angefochten. Damit die, die es mit ihren Sorgen grad mal von einem Tag zum andern schaffen, in Gott den erkennen, der sie ernst nimmt. Der das alles - was man Leben nennt - auch selbst durchgemacht hat. Ward Fleisch! Gott neigt sich, zeigt sich und spricht Klartext mit uns. Nicht von oben herab, wie einer, der seine Kinder belehrt. Sondern empathisch - im wahrsten Sinne des Wortes. Mitten drin im Leiden, dem großen und kleinen.