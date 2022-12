Max Kronawitter Gedanken zur Adventszeit

Früher gab es im Fernsehen den Sendeschluss. Gegen Mitternacht ertönte die Nationalhymne und dann wurde das Programm bis zum nächsten Morgen unterbrochen. Lediglich das Testbild strahlte in Schwarzweiß oder Farbe über die Bildschirmröhre. Für die Zuschauer endete damit auch der Nachrichtenfluss. Bis zum Erscheinen der Tageszeitung am nächsten Tag war Funkstille. Keine beunruhigenden Meldungen, keine aufpeitschenden Informationen. Heute ist das anders. Die Mobiltelefone sind zu Nachrichtenagenturen geworden, die uns 24 Stunden, sieben Tage die Woche mit neuen Schlagzeilen versorgen. Dazu kommen noch die sozialen Netzwerke, die neben politischen Ereignissen jede Regung aus dem persönlichen Umfeld an uns herantragen. Ständig sind wir konfrontiert mit Meldungen, die um unsere Aufmerksamkeit buhlen, geeignet, uns aufzuwühlen, zu ärgern, zu verwirren. War da nicht der gute, alte Sendeschluss ein Segen? Wenigstens von Mitternacht bis zum Weckerläuten am Morgen verhalf er zu einer ruhigen Nacht. "Stille Nacht, heilige Nacht" werden viele von uns heute anstimmen. Ob wir dann auch wirklich eine Zeit der Stille und des inneren Friedens erleben, hängt auch von uns selbst ab. Mein Wunsch: Gönnen wir uns doch zumindest für die Weihnacht einen Sendeschluss. Vielleicht werden wir überrascht: wenn wir die digitalen Programme ruhen lassen, erreichen uns womöglich ganz andere Botschaften.