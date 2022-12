Max Kronawitter Gedanken zur Adventszeit

In unzähligen Haushalten werden in diesen Tagen die Krippen aufgestellt. Es ist eine idyllische Szene, wenn sich Josef und Maria um das Neugeborene versammeln, angehaucht von Ochs und Esel. Ich habe mich schon öfters gefragt, wie das Szenarium wohl einige Stunden davor ausgesehen haben mag? Hallten die Schreie einer in Wehen liegenden Frau durch die Nacht, bevor der Gesang der Engel einsetzen konnte? Lief da ein ängstlicher Josef nervös auf und ab? Warum sollte es der Gottesmutter anders ergangen sein als vielen anderen Erstgebärenden. Und dann, als das Kind geboren wurde: Ist Josef als Geburtshelfer in die Knie gegangen, um schließlich mit seinem Messer die Nabelschnur des kleinen Jesus durchzutrennen? Wer die Menschwerdung Gottes ernst nimmt, der muss auch im Hinblick auf seine Geburt davon ausgehen, dass es war, wie es eben ist. Jesus ist nicht von himmlischen Mächten einfach in die Krippe gebeamt worden, sondern wurde - wohl unter Schmerzen - geboren, so wie andere, die das Licht der Welt erblicken. Für mich ist das eigentlich das Erstaunlichste der Weihnachtsgeschichte: Gott ist sich nicht zuschade, so zu werden wie seine Kreaturen. Er setzt sich all dem aus, das auch uns aufgegeben ist. Selbst Leid und Tod nimmt er auf sich. Und weil er es tut, ist er für mich glaubwürdig. Wenn dieser Jesus als Erwachsener Menschen sagt, ich verstehe euch, dann kann man ihm das abnehmen. Er weiß, wovon er redet. Einem Außerirdischen hätte ich das nicht unbedingt geglaubt.