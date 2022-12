Max Kronawitter Gedanken zur Adventszeit

Mit einer scheinbar verrückten Idee hat ein Pfarrer im vergangenen Jahr auf Weihnachten aufmerksam gemacht. Er hat im Advent 2500 Ostereier verteilt. Manche Leute waren irritiert, haben sich gewundert, was wohl in den Seelsorger gefahren sei. Andere dagegen haben verstanden, was er damit gemeint hat: Weihnachten und Ostern gehören irgendwie zusammen. Lang bevor die Kirche angefangen hat, das Geburtsfest Christi zu feiern, war das Osterfest das eigentliche Hochfest der Christenheit. Ohne die Auferstehung wäre die Geburt Jesu ja belanglos. Um den Zusammenhang beider Feste aufzuzeigen, haben Künstler gelegentlich das Kreuz in ihre Darstellung der Weihnachtsszene integriert. In manchen Gemälden ist deshalb das Holzgestell der Futtergrippe eine deutliche Anspielung auf die Kreuzesbalken. Ein Gelehrter hat dazu einmal formuliert: Krippe und Kreuz sind aus demselben Holz geschnitzt. Die Krippe markiert lediglich den Anfang eines Lebensweges, der zunächst am Hinrichtungsplatz endet, dann aber zum Wendepunkt der Menschheitsgeschichte wird. In Jesus ist erstmals ein Mensch aus dem Tod erstanden und hat allen versprochen, sie ebenfalls aus der Vergänglichkeit zu erretten. Diese Botschaft ist es, die das göttliche Kind der Weihnacht zu einem echten Lichtblick werden lässt. In der Krippe beginnt eine neue Zukunft für die Menschheit, die den Tod überdauert. Und deshalb sind Ostereier zu Weihnachten gar nicht so verrückt.