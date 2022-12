Max Kronawitter Gedanken zur Adventszeit

Wer für seine Weihnachtspost einen originellen Spruch sucht, der hat es gar nicht so leicht. Neben der Wunschformel "Frohe Weihnachten" und "Fröhliches Fest" habe ich unzählige Karten mit "Merry Christmas" gefunden. Entschieden habe ich mich dann für den Aufdruck "Friedliche Weihnachten". Denn was wünschen wir uns in diesem Jahr mehr als Frieden. Friede - In der Weihnachtsgeschichte ist er das Geschenk schlechthin. Bevor das Neugeborene mit Gold, Weihrauch und Myrre beschenkt wird, überbringen Engel die Friedensbotschaft. "Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen auf Erden". Sie verkünden: Mit der Geburt dieses Kindes kommt Friede auf die Welt. Jesus hat dieses Versprechen eingelöst. Als Friedensfürst hat man ihn bezeichnet, weil er protestiert hat, als man eine Frau steinigen wollte, weil er deutlich gemacht hat, dass der Mechanismus >Auge um Auge< blind macht, weil er gefordert hat, selbst Feinde als Mitmenschen wahrzunehmen. Der Blick in die Krippe ist deshalb eine Anfrage wie hältst du es mit dem Frieden? Denn auch unter dem Weihnachtsbaum ist Friede das größte Geschenk, das wir uns machen können. Was nützen treue Spielsachen, Schmuck oder erlesene Weine, wenn wir damit nur Konflikte übertünchen werden. Wenn wir uns aber gegenseitig friedvolle Weihnachten schenken, dann kann daraus wirklich ein frohes Fest werden.