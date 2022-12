Max Kronawitter Gedanken zur Adventszeit

Vor einigen Jahren habe ich auf einer philippinischen Insel eine Familie getroffen, die mir von einem seltsamen Problem erzählte: Das Ehepaar hatte ein verwaistes Mädchen als Säugling aufgenommen ohne seinen Geburtstag zu kennen. Später bei der Schuleinschreibung wurde ihnen bewusst, dass da etwas Wichtiges fehlt. In ihrer Not erklärten sie den Namenstag ihrer Tochter Maria auch zu ihrem Geburtstag. Mit dem Geburtstag von Jesus gab es ein ähnliches Problem. Denn obwohl Lukas in seiner Weihnachtsgeschichte recht präzise Ortsangaben liefert, findet man keinerlei Hinweise zu welcher Jahreszeit dies alles geschah. Und so gab es in den ersten Jahrhunderten der Christenheit kein Geburtsfest für diesen Jesus. Zum Beginn des 4. Jahrhunderts sollte sich das ändern. Die Römer feierten nämlich am 25. Dezember, dem Tag der Wintersonnwende, das Fest ihres Sonnengottes. Ist nicht, so fragten die Christen im römischen Reich, die Menschwerdung Gottes der Wendepunkt der Geschichte? Ist nicht sein Kommen das Ereignis, das Licht in die Düsternis dieser Welt gebracht hat? Und weil sich kein Datum dafür besser eignet, als der Tag, an dem das Dunkel der Nacht abnimmt und es wieder heller wird, wurde aus dem Fest des Sonnengottes der Geburtstag Jesu. Dass wir sein Kommen in die Welt noch heute feiern zeigt, dass die Christen der letzten 1600 Jahre ähnliche Erfahrungen gemacht haben: Die Geburt Jesu im Stall von Bethlehem hat diese Welt wirklich heller gemacht.