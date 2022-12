Max Kronawitter Gedanken zur Adventszeit

Weihnachten, das riecht nach Glühwein, Plätzchen und Sternwerfer. Ein Fest, das zum Inbegriff von Heimeligkeit und Gemütlichkeit wurde. Das ist verwunderlich, denn die Geschichte, die im Zentrum der Weihnacht steht, erzählt eigentlich anderes: Da ist ein Paar, das keine Bleibe findet und deshalb in einem Brettervorschlag sein Kind zur Welt bringen muss. Ja mehr noch: Mord und Todschlag klingen an, wenn Herodes dem Neugeborenen nachstellt und die Familie zur Flucht nach Ägypten zwingt. Das kennen auch wir. Während wir die Christbäume schmücken, herrscht Krieg. Flüchtlinge versuchen in der Fremde ihr Leben zu retten. Aber trotzdem: Wir haben einen Grund, Weihnachten zu feiern. Denn dieses Kind in der Krippe ist gekommen, gerade weil es Flucht und Vertreibung, Krieg und Hass gibt. Wäre die Welt ein Paradies, hätte Gott seinen Sohn nicht schicken müssen. Er ist gekommen, um den Ausgegrenzten zu sagen: ihr seid nicht allein, ab heute gehe ich, euer Gott, mit Euch. Er ist gekommen, um den Einsamen zu sagen: du bist nicht allein, ich begleite dich. Und er ist gekommen, den Kämpfern zu sagen: lasst eure Waffen fallen, hört auf, Leben zu zerstören. Wenn wir die Kerzen entzünden, dann erinnern wir daran, dass mit diesem Kind die Hoffnung in die Welt kam: Die Zuversicht, dass Flucht und Krieg einmal ein Ende haben.