Johanna Haberer Gedanken zur Adventszeit

Es gibt wohl neben der Geburt Jesu und seiner Kreuzigung keine biblische Szene, die die Phantasie von Künstlern so entzündete wie die sogenannte "Verkündigungsszene": Kaum eine Szene wurde in der Malerei so oft und so innig, so unterschiedlich, so kreativ, ja auch so sinnlich dargestellt wie der Augenblick, in dem Maria ihren Sohn Jesus empfängt, den sie austragen wird und an Weihnachten unter dem Jubel des ganzen Kosmos gebären wird. Weihnachten, die Geburt Jesu - so erzählt die Bibel - hat ja viele Zeugen, Tiere und Engel, Hirten und Könige: Eine öffentliche Geburt - der ganze Kosmos feiert mit. Die Verkündigungsszene dagegen ist intim. Sozusagen die Hochzeitsnacht Gottes mit den Menschen. Ganz unterschiedlich haben sich das die Künstler vorgestellt. In ostkirchlichen Darstellungen trifft der Engel Maria häufig bei Handarbeiten an. Im Westen, ja da überrascht der Engel Maria häufig beim Lesen. Und das vor einem halben Jahrtausend? Die Menschen wünschten sich offenbar, die Frau, die Gottes Zukunft in ihrem Leib trägt, möge klug sein und weise, belesen und gebildet. Aber die Pointe dieser Geschichte ist: die umworbene Maria sagt Ja ohne zu zögern: mir geschehe, wie Du gesagt hast. Sie lässt sich auf ein weltumstürzendes Abenteuer ein: mit einem entschiedenen Ja. Wann haben Sie zum letzten Mal ja gesagt. Ohne Wenn und Aber, ohne Vielleicht. Ganz einfach. Ja.



Johanna Haberer / unveröffentlichter Text