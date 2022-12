Johanna Haberer Gedanken zur Adventszeit

Die Bibel hat viele Bilder, mit dem sie den neuen Anfang markiert, der Weihnachten bedeutet. In der Adventszeit sprechen Christen von einem Übergang. Dem Übergang von der Nacht zum Tag. Wir warten auf den Anbruch des Tages inmitten der Nacht der Grausamkeit, des Krieges, der Sorge um das Eigentum, der Ängste vor dem Fremden. Inmitten der Nacht der Irreführungen und der falschen Propheten. Du hast selbst nicht genug, sagen die, warum solltest Du etwas abgeben? Jeder sei sich selbst der Nächste. Sollen doch die anderen frieren und sich einschränken. Wer so anfängt zu denken, verirrt sich in der Nacht. Versäumt den Tagesanbruch. Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern....dichtet in sehr dunkler Zeit der Poet und Schriftsteller Jochen Klepper, der von den Nazis verfolgt wird. Und der sich am 11. Dezember in der Vorweihnachtszeit zusammen mit seiner jüdischen Frau und seiner Tochter das Leben genommen hat. Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern, hat er gedichtet. Sein berühmtestes Adventslied. Der Tag bricht an, wenn Güte ein Reflex wird, wenn Hilfsbereitschaft selbstverständlich wird, wenn Menschlichkeit unser aller Maß ist, wenn wir einsehen, dass es unser verdammtes Glück ist, wenn wir helfen können. Dann ist Gott in der Welt. Dann kann ihn jeder sehen und spüren. Dann ist Weihnachten.



Johanna Haberer / unveröffentlichter Text