Johanna Haberer Gedanken zur Adventszeit

"Bereitet doch fein tüchtig den Weg dem großen Gast, die Tal lasst sein erhöhet, macht niedrig, was hoch stehet, was krumm ist gleich und schlicht." So wird es derzeit in den Kirchen gesungen: Wie soll ich Dich empfangen. Das Lied vom Empfang Gottes in der Welt. Es ist ein etwas abgesungenes Adventsbild von den Stadttoren, die hochgezogen werden: "Macht hoch die Tür" und von den Straßen, die in Gottes Namen durch die Wüste geebnet werden. Eigentlich beschreibt das nichts anderes als eine Großlogistik für die Ankunft eines Herrschers: dass Berge eingeebnet werden, dass Unebenheiten ausgebessert werden. Eine gut befahrbare Prachtstraße soll entstehen, auf dass der Herrscher ungehindert einfahren kann. Für die Herren dieser Welt ist die Vorstellung von den Prachtstraßen und Prachtbauten in der Wüste ein verführerisches Bild. Wie bei der WM in Katar. In der Wüste wurde planiert und gebaut - gekühlte Großstadien. Für die Spiele. Die Herren dieser Welt verwandeln Wüsten in Fußballstadien - damit dort einziehe? Ja? Wer oder was eigentlich? Der Herr aber, den Christen im Advent besingen, der kommt nicht auf den Prachtstraßen daher, der kommt im Viehstall zur Welt. Dieser Herr kommt durch die Wüsten unserer Existenz zu uns, der dreht die Verhältnisse um.....ja...das Niedrige wird hochstehen und das Hohe wird erniedrigt.....das ist eine Verheißung - und eine adventliche Aufgabe.



Johanna Haberer / unveröffentlichter Text