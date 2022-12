Johanna Haberer Gedanken zur Adventszeit

Die Adventszeit gehört einer mächtigen Frauengestalt. Maria, die Mutter, die mit ihrem Sohn den Kosmos beherrscht. Die Religionswissenschaften würden sagen: in dem männlich dominierten Gottesbild des Judentums und des Christentums hat sich in der Figur der großen Mutter Maria ein heilsamer weiblicher Strom in unserer Religion ihren Platz gesucht. In der Figur der Maria hat das Weihnachtsereignis der Menschwerdung Gottes einen Leib und einen Mutterschoß bekommen und das Bild von Mutter und Kind wärmt die Seele. In diesen Tagen der staaden Zeit werden überall auf der Welt Krippen aufgestellt und sie leuchten in die Nächte. Große, lebensechte mit lebendigen Menschen oder die ganz winzigen, die in eine Nussschale passen. Tiefenpsychologen würden sagen, wir meditieren weltweit ein Urbild der Menschheit. Ein Urbild dafür, wie Neues geboren wird, wie Zukunft beginnt. Wie die Disruption, also die Zerstörung der alten kalten und grausamen Welt ihren Anfang nimmt. Alle Jahre wieder zelebrieren wir diese neue Zukunft, wenn wir uns dieses Urbild der Geborgenheit und Zuneigung immer wieder neu vor Augen halten. Ein Mann, der seine Familie leise beschützt. Eine Mutter, die ihr Kind an ihrer Brust stillt...da wird einem warm ums Herz. Denn dieses Kind ist ein Symbol dafür, dass Neues geboren werden kann in dieser Welt.



Johanna Haberer / unveröffentlichter Text