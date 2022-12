Johanna Haberer Gedanken zur Adventszeit

Sie hält sich wohl, auch in Zeiten der Gotteszweifel, die Vorstellung von den Engeln, die wir vielleicht nach dem Tod auch einmal sein werden: diese Zwischenwesen der Leichtigkeit. Boten, Retter, die aus dem Nichts kommen und die uns erst im Nachhinein ahnen lassen, daß der logische Lauf der Dinge soeben unterbrochen wurde. Weit über fünfzig Prozent der Deutschen geben an, sie würden irgendwie glauben, daß es Engel gibt - auch solche Menschen, die gar nicht an Gott glauben - ja, es sei ihnen schon mal einer begegnet. Begegnungen, deren wundersame Bedeutung nicht sofort erkennbar ist. Sie erscheinen und verändern das Leben der Menschen. Und weil wir Menschen immer ein wenig Angst haben vor Veränderung und weil wir meistens alles so lassen wollen, wie es ist und weil wir außerdem nie so recht gerüstet sind für die Begegnung mit einer anderen Wirklichkeit, sind die Engel gezwungen sozusagen als Begrüßung immer einen Satz zu sagen, der Geschichte geschrieben hat. Der Satz lautet: Fürchte Dich nicht oder Fürchtet Euch nicht. Dieser Satz steht immer da, wenn sich die Welten berühren. Hier und Dort. Die eine und die andere. Fürchte Dich nicht, das ist ein Satz, der kommt in der Bibel genau 365mal vor - für jeden Tag im Jahr einmal: Fürchte Dich nicht. Und jedes Jahr aufs Neue, für jeden Tag im Leben also einmal: Fürchte Dich nicht. Kein schlechter Rat in Zeiten wie diesen. Ein guter Satz auf dem Weg zu Weihnachten.



Johanna Haberer / unveröffentlichter Text