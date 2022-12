Inge Broy Gedanken zur Adventszeit

Die Nachricht aus der Familiengruppe ploppt auf dem Smartphone auf, mit Bild: "Die ersten Christstollen sind gebacken. Sind gut gelungen!" Seit vielen Jahren bäckt unsere Lieblingstante Margarete schon im November ihre legendären Christstollen. Sie macht das so früh, weil der Stollen ja ruhen soll bis er angeschnitten wird. Ab dem Moment, wo diese Nachricht eingeht, steigt natürlich unsere Vorfreude. Nach einer gewissen Ruhezeit schickt Margarete uns ein Päckchen mit einem Stollen, sorgsam und liebevoll verpackt. Eigentlich könnten wir den Stollen ja jetzt direkt anschneiden. Machen wir aber nicht. Wir legen ihn weiter sorgsam zur Seite. Es ist alljährlich das erste Weihnachtsgeschenk, schon im November. Margarete fragt schon am ersten Advent, ob der Stollen denn schmeckt. Und wir erklären ihr, dass wir wie jedes Jahr abwarten werden, dem Stollen noch mehr Ruhe gönnen, damit er seinen Geschmack entfalten kann. Wir wollen auch uns die nötige Ruhe geben, um Margaretes Stollen genießen zu können. Und wir wollen mit unserem Abwarten auch die Bäckerin ehren; die Arbeit und Liebe, die sie eingebacken hat, macht uns in diesen Wochen ganz glücklich. Der Advent als Wartezeit ist für mich ganz konkret greifbar mit diesem Stollen und schon jetzt freue ich mich auf das erste Stück am Heiligabend, wenn die Unruhe der Adventszeit sich legt, das Fest vorbereitet ist und das Warten endlich ein Ende hat.



Inge Broy / unveröffentlichter Text