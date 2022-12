Inge Broy Gedanken zur Adventszeit

Die katholische Kirche feiert heute das Fest der "Unbefleckten Empfängnis der Jungfrau und Gottesmutter Maria", ein Dogma. Klingt kompliziert. Im Kern geht es darum, dass Maria, die Mutter Jesu, schon ehe sie selbst geboren wurde, frei von Sünde war. Das habe Gott selbst bewirkt. Es geht hier um die Erbsünde, noch so etwas Kompliziertes. Ich verstehe Erbsünde so, dass jeder Mensch in sich gut ist, sich aber im Lauf des Lebens von sich selbst entfremden kann, ebenso wie von anderen Menschen und von Gott. Die Erbsünde ist ein Ausdruck dafür, dass Beziehungen nicht immer heil bleiben, angefangen bei Adam und Eva. Das hat alles gar nichts zu tun mit Körperlichkeit, mit Sexualität, mit Reinheit, auch nicht mit Jungfräulichkeit. Aber dieser Kerngedanke der "Unbefleckten Empfängnis" ist fälschlicherweise auch benutzt worden, um Frauen abzuwerten und Sexualität zu stigmatisieren. Das lässt sich daraus aber ganz und gar nicht ableiten und es ist notwendig, das Fest von diesem Ballast zu entrümpeln. Es ist doch viel einfacher: Gott will in einer guten Beziehung mit mir leben, ich bin ein Geschöpf Gottes. Das Menschsein ist so attraktiv, dass Gott selbst Mensch wird und dafür alles, was uns voneinander trennen könnte, genannt Erbsünde, durch sein Wirken verhindert, damit eben die Beziehung von Gott und Mensch und von uns Menschen untereinander gelingen kann. Deshalb danke ich Maria für ihr Leben mit Leib und Seele - und feiere heute, dass Gott mir nah sein will.



Inge Broy / unveröffentlichter Text