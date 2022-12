Inge Broy Gedanken zur Adventszeit

Strahlende Kinderaugen, fröhliche Menschen. Alles in weihnachtlichen Farben: rot, gold, grün. Ein leichter Glanz. Ein wenig Unschärfe. Wohlgeordnete Proportionen und Perspektiven. Ein Bild von Harmonie, Zufriedenheit, Festlichkeit. Soweit ganz nett und verlockend. Wenn da nur nicht dieser Slogan stände: "Weihnachten wird unterm Baum entschieden." So lautete vor ein paar Jahren die Werbekampagne einer Supermarktkette - sozusagen das Versprechen weihnachtlicher Seligkeit, käuflich zu erwerben. "Weihnachten wird unterm Baum entschieden." Aber was soll da eigentlich noch entschieden werden? Weihnachten ist doch längst entschieden. Seit über 2000 Jahren. Gottes Werben um den Menschen ist eine immerwährende Kampagne, fern von bunter Werbewelt und Super Sale zum Fest. Gott lässt nichts unversucht, um uns zu umwerben: Gott ist selbst Mensch geworden, hat sich dem Geboren werden, dem Leben und dem Sterben ausgesetzt. Das ist etwas anderes als verzuckerte Weihnachts-Seligkeit. Sein Slogan: "Mensch, ich brauche dich. Du bist auserwählt. Und ich liebe dich." Sein einzigartiges Angebot: Menschlichkeit. Die Freude an diesem Werben will auch der Advent verbreiten: Freu dich, Mensch! Und nimm dich selbst so wichtig, wie Gott es tut.



Inge Broy / unveröffentlichter Text