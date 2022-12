Inge Broy Gedanken zur Adventszeit

Wir waren Nikolaus: schon meine Mutter und mein Vater, später meine Brüder und ich. Verkleidet mit einem einfachen roten Mantel, ein weißer Bart, eine Glocke und ein großes in Goldfolie eingeschlagenes Buch. So bin ich zu den jüngeren Kindern im Dorf als Nikolaus gegangen. Ich wurde sehnsüchtig erwartet, hörte Gedichte und Lieder, überbrachte Geschenke und vor allem sah ich strahlende Kinderaugen und strahlende Augen von Erwachsenen. Erkannt wurde ich nie. Das Geheimnis blieb. Auch die Legenden vom Heiligen Nikolaus erzählen das: Nikolaus gibt als verborgener Helfer aus seiner Fülle etwas ab und macht das Leben Anderer leichter und heller, ganz besonders der Kinder. Mit ihm war einst auch der Brauch verbunden, dass Bürgermeister und Äbte für einen Tag ihre Macht symbolisch an ein Kind abgaben, das dann entsprechend verkleidet etwa eine Schule besuchte und Tadel und Lob verteilte an Klein und Groß. Der Nikolaustag ist immer mehr zum Fest für die Kinder geworden. Aber ein solcher Heiliger ist doch auch ganz wunderbar für uns Erwachsene: Ein Heiliger, der sich dem Kind in mir zuwendet, das ich geblieben bin. Der meine Augen strahlen lässt. Der mich überrascht. Nikolaus kann ein Patron sein für das, was in uns Kind geblieben ist - vielleicht das Staunen, die Vorfreude, die Heiterkeit, das Gefühl für Gerechtigkeit, den Glauben an Wunder und daran, dass das Leben sich zum Guten wenden kann. Heute ist also Nikolausabend - für alle, die Kind sind und Kind sein wollen.



Inge Broy / unveröffentlichter Text