Inge Broy Gedanken zur Adventszeit

Im Weihnachtsmuseum in Salzburg entdecke ich eine kleine aufklappbare Schachtel. Es ist eine Gartenminiatur mit Blumen und Pflanzen aus Papier, mit einem Apfelbaum, alles fein verziert mit Borten, Spitze, Perlen, Gold, Federn. Es gibt kuschelige Schafe, Vögel, Rehe und mittendrin liegt ein Baby. Dargestellt ist ein sogenannter "Paradiesgarten mit Jesuskind". Vermutlich diente diese Schachtel als eine Art tragbare Krippe. Ein Ort voller Idylle, Frieden und Leben. In diesem Paradiesgarten gibt es keine Schlange, kein wildes Tier, keine schattige Ecke, auch keine anderen Menschen, keine Krankheit und keinen Tod. Ich erinnere mich auch an ein anderes biblisches Paradies: dass nämlich der Wolf beim Lamm und der Panther beim Böcklein liegt, Kalb und Löwe zusammen weiden und der Säugling vor dem Schlupfloch der Natter spielt. So soll die Welt nämlich sein, wenn Weisheit und Einsicht, Rat und Stärke, Erkenntnis und Gottesfurcht wirken. Ein Paradiesgarten nach diesem Bild ist die Schachtel im Museum nicht. Vielleicht ist diese biblische Verheißung doch zu groß, um ihr trauen zu können mitten in einer Welt, die eben nicht gut ist. Und doch wünsche ich mir genau das, wenigstens für ein paar Momente in diesem Advent: Wie wäre es, nur für heute, dieser Verheißung zu trauen und selbst weise und einsichtig zu handeln, sich raten zu lassen und stark zu sein, die Menschen zu erkennen und Gott Raum zu geben? Das wären paradiesische Augenblicke.



Inge Broy / unveröffentlichter Text