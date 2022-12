Uwe Birnstein Gedanken zur Adventszeit

Adventszeit ist Besinnungszeit? Nicht nur. Viele nutzen diese Wochen vor Weihnachten auch dazu, Geschenke zu besorgen. Ohne Besinnung kann das nach hinten losgehen. Geschenke machen ja nicht immer froh. Oft rufen sie mehr Irritation als Freude hervor. Das Deo unterm Weihnachtsbaum - ein zarter Hinweis auf die nötige Hygieneoptimierung der Beschenkten? Die Körperwaage oder gar das Diätbuch: Vielleicht sollte da jemand mehr auf sein Gewicht achten? Den Fiesheiten sind auf dem Gabentisch kaum Grenzen gesetzt. Dazu gehört auch das gegenseitige Übertrumpfen, in das die Geschenkeschlacht gelegentlich ausartet: Teurer Schmuck oder neueste Technik-Gadgets treiben die Wertspirale des Schenkens in luftige Höhen. Denn irgendwie ist Schenken ja auch ein Deal. Das Gegengeschenk sollte sich in ähnlicher Preisklasse bewegen. Mindestens. Wer nicht mithalten kann, muss Beschämung ertragen oder sich verausgaben. Jetzt kaufen, in drei Monaten bezahlen. Internet-Kredite machen's möglich. Die Botschaft der Adventszeit kann hier schützen. Christen glauben: An Weihnachten schenkt Gott der Menschheit seinen Sohn. Mehr Geschenk geht nicht. Im Schein dieses Geschenkes verlieren alle anderen Geschenke ihren Protz-Faktor. Gut so. Geschenke sind dazu da, Freude zu machen. Das rauszufinden - dazu kommt adventliche Besinnung gerade recht.



Uwe Birnstein / unveröffentlichter Text