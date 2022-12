Uwe Birnstein Gedanken zur Adventszeit

Nun schwitzen die Paketzusteller wieder. Sie laden Hunderte Pakete im Verteilzentrum in ihren Lieferwagen, ob gelb, weiß, blau oder braun. Fahren los, klingeln an vielen Türen, steigen viele Treppen und fallen nach Überstunden erschöpft ins Bett. Sie bringen uns, worauf wir warten - und warten selbst darauf, dass die Weihnachtszeit endlich vorbei ist und sich die Paketmenge wieder aufs Normalmaß reduziert. Und wofür das alles? Um das bis vor jede Haustür zu bringen, was wir bestellt haben. Mit festem Liefertermin selbstverständlich. Das ist auch eine Art des Wartens. Berechnetes Warten sozusagen. Warten mit Garantie. Das christliche Ritual des Wartens im Advent dagegen kennt keine Garantie, sondern folgt einer Verheißung. Vielleicht wohnt dieser Zeit auch deshalb noch immer ein Zauber inne: Weil nicht auf Garantie, sondern auf Hoffnung hin gewartet wird. Hoffnung auf das, was die alten biblischen Schriften verheißen: dass Frieden auf Erden sein wird. Endlich. Und dass Gott uns nahe ist - auch in schwierigen Zeiten. Das kleine Kind in der Krippe ist ein wundervolles Symbol dafür. Mein Paketzusteller schaut in diesem Jahr übrigens trotz des bevorstehenden Auslieferwahnsinns fröhlicher aus als im letzten Jahr. Denn er ist vor kurzem Vater geworden. Das Wunder des Lebens wartet nun auf ihn an jedem Feierabend und macht das Schwitzen erträglicher.



Uwe Birnstein / unveröffentlichter Text