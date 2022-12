Uwe Birnstein Gedanken zur Adventszeit

Meine Mutter - Gott hab' sie selig - bereitete immer einen ganz persönlichen Adventskalender für mich und meine Schwester vor. Jeden Tag ein kleines Säckchen, liebevoll befüllt - mal mit Süßkram, mal mit Anderem. Über Matchbox-Autos oder Lego-Figuren freute ich mich besonders. An einem der 24 Tage fand ich Strümpfe im Säckchen. Anfangs war ich richtig sauer - ein Adventskalender war meiner Meinung nach nur für das da, was mich als Kind freute. Strümpfe gehörten doch eher in die Kategorie der Grundversorgung, für die die Eltern sowieso zuständig waren! Meine Mutter machte sich einen Spaß über meinen Ärger. Diese Enttäuschung hatte sie eingeplant, mein Schimpfen ertrug sie mit klammheimlicher Freude. Mit den Jahren wurde das Säckchen mit den Strümpfen zum Ritual. Ich wusste, dass es sich in jedem Jahr wiederholte. Ich musste mich nicht mehr ärgern, sondern ließ meiner Mutter den Spaß. Heute, im Rückblick, denke ich: Da hat sie sich eine nette kleine Lektion für mich ausgedacht. Die besagt: Es läuft nicht alles immer wie gewünscht. Die Adventszeit ist eben keine Wunscherfüllungszeit. Sicher kann man sich nur eines sein: der 24. Dezember kommt ganz gewiss.



Uwe Birnstein / unveröffentlichter Text