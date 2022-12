Uwe Birnstein Gedanken zur Adventszeit

"There is a crack in everything, that's how the light gets in": In allem ist irgendwo ein Riss, durch den das Licht eintritt." Leonard Cohens Satz begleitet mich seit Jahrzehnten - viele andere auch. Woran das liegt? Er hat große Trostkraft. Die Finsternis wird nicht finster bleiben. Die Grenze zwischen Hell und Dunkel hat Risse bekommen. Auf einmal bahnt sich das Licht einen Weg, der alles erhellt. Der Liedermacher Leonard Cohen kannte diese Weisheit aus der jüdischen Mystik. Licht und Dunkel: Die Symbolik ist so stark, dass sie in allen Religionen ein Sinnbild dafür ist, dass Wunden heilen können und das Dunkel, das sich manchmal in der Seele, den Gedanken, im Herzen breitmacht, wieder erhellt wird. Christen besinnen sich in der Adventszeit darauf: Es wird nicht dunkel bleiben. In der Tiefe der Nacht wird ein Licht erscheinen. "That's how the light gets in." Leonard Cohen war Jude. Von Jesus und seiner Botschaft war er angetan. So sehr, dass er an einem Weihnachtsabend in sein Notizbuch schrieb: "Ich habe zu dem gebetet, um den es geht." Zu dem, der das Licht Gottes in die Welt gebracht hat. Ein Licht, das auch heute, 2000 Jahre danach, die Dunkelheit unserer Tage und Seelen erhellt.



Uwe Birnstein / unveröffentlichter Text