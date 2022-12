Uwe Birnstein Gedanken zur Adventszeit

Jetzt steht er wieder da, mitten auf dem Tisch: der Adventskranz. In diesem Jahr mit seltsamen Kerzen, wie Weltraumraketen sehen sie aus und stören die adventliche Betulichkeit auf humorvolle Weise. Vorgestern haben wir die erste Kerze angezündet, die anderen drei warten auf ihren Einsatz in den kommenden Wochen. Warum dieser Brauch so stark ist, dass er Jahr für Jahr in unzähligen Wohnungen wieder auflebt? Zum einen, weil Kerzen ein Zeichen der Hoffnung sind - sie erhellen das Dunkel. Zum anderen, weil der Adventskranz die Erfindung eines Menschen war, der um das Leid von Menschen wusste. Johann Hinrich Wichern war ein frommer Mann, der vor fast zweihundert Jahren die ersten "Rettungshäuser für verwahrloste Kinder" gründete. Das Schicksal armer, verelendeter Kinder rührte ihn so sehr, dass er ihnen eine Heimat gab, eine Familie auf Zeit und die Möglichkeit, zur Schule zu gehen und einen Beruf zu erlernen. Für lange Reden oder gar Predigten waren seine Schützlinge nicht sehr empfänglich. Also wollte er ihnen den Advent sinnlich vor Augen führen. Jeden Tag eine Kerze mehr - als erlebbare Hinführung auf das, was für den 24. Dezember verheißen ist: Dass das Licht Gottes in die Welt kommt. Die Kinder liebten diese Art des adventlichen Wartens und spürten: Das Licht, auf das die Menschen hoffen, hat etwas mit mir zu tun.



Uwe Birnstein / unveröffentlichter Text