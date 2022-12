Uwe Birnstein Gedanken zur Adventszeit

"Frohes Neues Jahr!" Heute, am zweiten Tag des Kirchen-Jahres, darf man das noch sagen. Ja, die Kirchen haben eine eigene Zeitrechnung. Gestern, am ersten Advent, begann das Kirchenjahr. Es endet am 2. Dezember 2023, das ist sozusagen der kirchliche Silvestertag. In diesem Fall ist die Kirche also mal der Zeit voraus. Wenngleich sie sich im Alltag natürlich dem herkömmlichen Kalender anpasst und die Tage so benennt wie alle Welt. Das Kirchenjahr hat einen anderen Sinn als nur das schnöde Festlegen von Daten. Im Lauf des Kirchenjahres wird der gesamte Glaube durchgespielt, in verlässlicher Wiederholung, seit vielen Jahrhunderten. Das Leben Jesu und das, was dem christlichen Glauben wesentlich ist, in Kurzform. Das Kirchenjahr beginnt mit dem Advent, also mit dem Warten auf die Geburt Jesu. Von Weihnachten bis Epiphanias am 6. Januar feiern Christen die "Menschwerdung Gottes". Am Aschermittwoch dann ein Zeitsprung: Die folgende Passionszeit dient der Erinnerung an das Schicksal Jesu in Jerusalem, sie endet Karfreitag mit der Kreuzigung. Drei Tage später Ostern, das Fest der Auferstehung. Sieben Woche darauf Pfingsten, das Fest des Heiligen Geistes. Und am Ende, am Ewigkeitssonntag, geht der Blick über den Horizont des irdischen Lebens hinaus. Glaube im Schnelldurchlauf, in 365 Tagen. Die Adventszeit ist eine gute Gelegenheit, den Zauber des Kirchenjahres neu zu entdecken.



Uwe Birnstein / unveröffentlichter Text