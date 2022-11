Jörg Zink Gedanken zum Tag

Zu wissen, welche Stunde die Uhr geschlagen hat, sich selbst in der Lebensphase zu sehen, in der man wirklich steht, ist sehr schwer. Die meisten Menschen träumen sich voraus in die Zukunft oder hängen an der Vergangenheit. Sie halten die Phase des Erfolgs fest, wenn es um Erfolg längst nicht mehr geht, die Phasen des Leistens oder des Genießens, wenn Leid und Verzicht längst im Zimmer stehen. Viele andere wähnen sich in der Phase des Abbauens und des Ermüdens, solange noch gesunde Kräfte genug da sind. Die Uhren gehen falsch, und weil man die falsche Stunde abliest, hadert man mit dem Schicksal. Gingen die Uhren richtig, gäbe es bei Weitem mehr Freiheit zu eigenen freien Entscheidungen. Wieder andere verlieren die Freiheit zu ihrem eigenen Ja, weil sie zwar ihr Geschick bejahen, aber sich selbst verneinen: Ich habe es verdient. Es musste so kommen. Das entspricht mir. Ich bin selbst schuld. Und das ist gefährlich, weil es nicht ein Ja zu einem Auftrag ausdrückt, sondern die Hinnahme einer Strafe. Jesus sagt: "Es muss erfüllt werden, was geschrieben ist." Das heißt: Meinem Geschick liegt ein Plan zugrunde, eine Absicht, ein Wille. Der mir mein Schicksal zumisst, hat ein Ziel im Auge. Diesem Willen füge ich mich in Freiheit.