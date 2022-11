Lorenz Marti Gedanken zum Tag

Es ist so selbstverständlich, dass sich kaum jemand darüber wundert. Dabei ist es äußerst komisch: Das Lachen. Da verziehen Menschen ihre Mundwinkel, schütteln sich und geben seltsame Töne von sich. [Sie wiehern und gackern, sie krächzen und quietschen in allen Tonlagen.] Viele schließen dabei ihre Augen, bei einigen kullern Tränen über die Wangen. (…) Herrgott, was für eine seltsame Erfindung, dieses Lachen! Eigentlich höchst unzivilisiert, einfach so loszuprusten und sich gehen zu lassen. Kurze Momente einer ungebändigten Freiheit, jenseits von Regel und Konvention. (…) Das Lachen hat etwas Anarchistisches. Es durchbricht den geordneten Lauf der Dinge und bringt alles etwas durcheinander. Es lässt sich nicht machen und auch nicht einfach abstellen. Es lockert nicht nur die Gesichtsmuskeln, sondern auch das Denken. Feste Meinungen und fixe Muster geraten ins Wanken, Selbstverständliches wird in Frage gestellt, neue Perspektiven eröffnen sich. Eine durchaus befreiende Erfahrung.