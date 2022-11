Erich Fromm Gedanken zum Tag

Haben alle Menschen Angst vor dem Sterben? Oder nur Alte und Kranke? (…) Es gibt nur einen Weg, diese Angst wirklich zu überwinden: sich nicht an das Leben zu klammern, es nicht als einen Besitz zu betrachten. Die Angst vor dem Tod und dem Sterben ist eigentlich nicht das, als was sie erscheint: Angst, nicht weiterzuleben. Wie Epikur sagte: Der Tod geht uns nichts an, denn solange wir sind, ist der Tod noch nicht da; aber wenn der Tod da ist, sind wir nicht mehr. (…) Aber während es somit scheinen könnte, dass die Angst vor dem Sterben irrational sei, trifft das nicht zu, wenn das Leben als ein Besitz erlebt wird. Man hat dann nicht vor dem Sterben Angst, sondern davor, zu verlieren, was ich habe, meinen Körper, mein Ego, meine Besitztümer und meine Identität; die Angst, (…) "verloren" zu gehen. (…) Die Bekämpfung der Angst vor dem Sterben sollte nicht als Vorbereitung auf den Tod beginnen, sondern ein Teil des ständigen Bemühens sein, das Haben zu verringern und im Sein zu wachsen. (…) Je mehr man sich des Verlangens nach Besitz in allen seinen Formen und besonders seiner Ichgebundenheit entledigt, umso geringer ist die Angst vor dem Sterben, da man nichts zu verlieren hat.