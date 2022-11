Anselm Grün Gedanken zum Tag

Die frühen Mönche haben den Schlaf nicht geliebt. Manche haben sich nie zum Schlafen hingelegt, sondern sich nur an die Wand gelehnt und sind kurz eingenickt. Schlafen war für sie ein Bild für die Illusionen, mit denen sich viele einlullen. Christsein heißt für sie wachsam sein, achtsam leben. Thomas von Aquin dagegen hat eine positive Sicht des Schlafes. Er sieht den Schlaf als wirksames Heilmittel gegen Traurigkeit und Schmerzen. (…) Der Schlaf entspricht der Natur des Leibes, der - wie die ganze Natur - in einem bestimmten Rhythmus lebt. Wer ihm Rhythmus lebt, den ihm sein Körper vorgibt, der lebt gesund. Ein guter Schlaf ist Trost mitten in den Problemen, die uns belasten. Der Schlaf deckt viele Probleme zu. Wenn wir wieder aufwachen, geht es uns besser. So weiß es schon der Psalmist: "Kehrt am Abend Weinen ein - bis zum Morgen ist´s Jubel."