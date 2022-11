Hermann Wohlgschaft Gedanken zum Tag

Über der klagenden Frage nach dem Warum und dem Woher des Bösen und des Hässlichen in der Welt sollten wir freilich die Frage nach dem Woher des Guten und des Schönen nicht vergessen. (...) Welcher Urquelle, welchem letzten Grund entstammen die großen literarischen Schöpfungen eines Hölderlin oder Dostojewski, die prächtigen Kunstwerke eines Michelangelo oder Tizian, die Skulpturen eines Rodin, die perfekte Schönheit einer gotischen Kathedrale, die himmlische Musik eines Mozart oder Beethoven? Alles nur Zufall, alles nur Produkte eines überhöhten Dopaminspiegels? Bachs ›Matthäus-Passion‹ und Verdis ›Requiem‹ - alles nur beiläufige Erzeugnisse von sterblichen Wesen, die durch Biochemie und Hormone gesteuert werden? Weil das Schöne in der Welt - etwa der Ausblick von einem Berggipfel, die aufgehende Sonne, eine sich öffnende Rosenknospe, das bezaubernde Lächeln eines Menschen - mein Herz mit Freude erfüllt, und weil es das unbedingt Gute, die tiefe Freundschaft und die uneigennützige Liebe gibt, deshalb glaube ich an einen mächtigen, liebenden Gott, der am Ende alles gutmachen wird. Trotz des Theodizeeproblems kann ich diesen Glauben aus Vernunftgründen verantworten.