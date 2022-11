M.Khorchide / A.Walser Gedanken zum Tag

In der islamischen Mystik gibt es Ansätze, die das Herz (das Gewissen) als Erkenntnisquelle des Guten beschreiben. (...) Das Herz soll in die Lage versetzt werden, das Schöne, Menschliche zu erkennen und vom Unschönen, Unmenschlichen zu unterscheiden. Wenn Religiosität aber als das Befolgen von juristischen Aussagen definiert wird, rückt nicht nur das Herz in den Hintergrund, sondern auch die Freiheit des Menschen - und eine aufrichtige Haltung, in der Moralität von innen als Selbstverpflichtung bestimmt wird. In jüngster Zeit wollen immer mehr Ansätze in der islamischen Lehre wegkommen von einem Islam als Bedienungsanleitung für ein gelungenes Leben hin zur Frage nach der Herzenserziehung, der Gewissensbildung. Wir brauchen Religionen nicht mehr, um zu erfahren, was gut und was böse ist. Der wahre Glaube an Gott hat keine Funktion, denn der zum Glauben Einladende ist Gott, und Gott ist die Manifestation der Liebe und Barmherzigkeit. Liebe aber ist nur dann Liebe, wenn sie gelebte Wirklichkeit wird. Liebe bedeutet, andere zu bejahen und ihnen Glück und Freude zu schenken. In dieser bedingungslosen Annahme des Nächsten sehe ich den Beitrag des Korans zur Gewissensbildung. So verschwindet jeder Widerspruch zwischen religiöser und vernunftgeleiteter Urteilsfindung.