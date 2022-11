Notker Wolf Gedanken zum Tag

"Sie glauben doch nicht etwa an den Himmel?" fragte mich einer. Ein Christ. Ein katholischer Theologe. "Doch!", sagte ich. "Ich glaube an den Himmel." Da lächelte er mitleidig und wechselte das Thema. Das ewige Leben? Kinderkram! Billiger Trost! Das kann es nicht geben! Nein, mit dem Tod ist alles vorbei - da sind sich die meisten ganz sicher. Woher nehmen sie diese Sicherheit?, frage ich mich. Woher wissen diese Menschen, dass nach dem Tod nichts mehr kommt? Keine Ahnung. (…) Aber eins weiß ich: Wir verurteilen uns selbst zu einem Leben, das auf nichts hinausläuft, wenn wir den Glauben an ein Leben nach dem Tod aufgeben. Wir müssen uns dann mit einem Leben abfinden, das ins Leere läuft. Und dann gibt es nur eins: so viel wie möglich aus dem Leben herausholen (…) und so viel wie möglich mitnehmen, abstauben, absahnen. (…) Nein, da glaube ich lieber daran, dass mein Leben auf Gott hinausläuft. (…) Dann geht es nicht mehr darum, so viel wie möglich aus dem Leben herauszuschlagen, sondern so viel wie möglich an Liebe zu schenken.