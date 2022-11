Jacob Drachenberg Gedanken zum Tag

Wenn wir Stress haben, kommen wir uns oft völlig ferngesteuert vor; überwältigt von einem Berg an Aufgaben, von den Ansprüchen anderer, von Terminen und Konflikten. Und wenn wir unter dieser Last schon schier zusammenbrechen, taucht garantiert jemand auf, der noch was obendrauf legt. Wir fühlen uns belastet; mehr noch: überlastet. Und jetzt komme ich und sage: Dein Stress kommt nicht von außen. Er ist nichts, was von Umständen oder anderen Menschen hervorgerufen wird. Nein: Du selbst bist dein Stress. Ich gebe zu, das klingt erst mal krass. Als wollte ich dir die Schuld dafür geben, dass es dir schlecht geht! Keine Angst. Um Schuld geht's hier nicht. (…) Verantwortung ist nicht das Gleiche wie Schuld. Es gibt nämlich meiner Meinung nach einen entscheidenden Unterschied zwischen den beiden: Schuld tragen wir, wenn wir etwas absichtlich gemacht haben, also im vollen Bewusstsein, dass es uns selbst oder anderen schadet. (...) Verantwortung dagegen können wir auch für etwas übernehmen, was wir getan haben, ohne dass uns klar war, wie schädlich es ist. Wenn wir Verantwortung übernehmen, machen wir uns bewusst, was passiert ist, und bekommen so die Möglichkeit, es beim nächsten Mal anders zu machen. Verantwortung gibt uns die Handlungsfreiheit zurück - wir können aus unserem Verhalten lernen und damit etwas zum Besseren verändern.