Gerrit Winter Gedanken zum Tag

Wenn man nach Definitionen des Wortes Hingabe sucht, wird diese als eine Bewegung beschrieben, die dem Engagement, der Anstrengung oder der Leidenschaft verwandt ist, jedoch nicht ein "aktives Drängen" bedeutet, sondern ein "Sich-Zuwenden, Sich-Öffnen und Empfangen". An anderer Stelle kann man lesen, dass Hingabe ein "Akt der vollständigen Überantwortung an das Leben, eine Einwilligung in das Leben" ist. Ich finde, das sind starke Worte! Für manche vielleicht auch Worte, die eher Widerstand auslösen. Was mich am Begriff Hingabe fasziniert, ist, dass er die Aufforderung beinhaltet, sich dem Leben mit all seinen Herausforderungen entgegenzuwerfen. Sich hinzugeben und dabei bewusst die Entscheidung zu treffen, das Leben so zu nehmen, wie es kommt, anstatt immer nur die Pfade des Wollens und Möchtens zu beschreiten. Denn (…) selten führen uns diese Pfade zu Veränderungen oder Verbesserungen. Im Gegenteil: Oft kämpfen wir immer wieder dieselben Kämpfe, die uns nicht glücklicher machen, und übersehen dabei, wozu das Leben uns gerade einlädt. Das Prinzip Hingabe hat einen anderen Grundgedanken: Zuerst bin ich aktiv in meiner Haltung, mich hinzugeben, und dann erfolgt alles ohne mein Zutun. Es geht also um ein aktives Nicht-Handeln, ein Empfangen, eine passive Geste.