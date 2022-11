Helmut Sierich Gedanken zum Tag

Mein beruflicher Alltag als Führungskraft bestand zu großen Teilen im "Pläne schmieden". Bei dem Betrieb von Flugzeugen durfte nichts dem Zufall überlassen werden. Die Prozesse wurden exakt beschrieben; bis ins Detail waren die Verfahren geregelt; das Vier-Augen-Prinzip war Bestandteil meines beruflichen Lebens. Die Formulierung von realisierbaren Zielen gehörte auch in diese Toolbox. Um die vielfältigen Aufgaben in den verschiedenen Lebensbereichen unter einen Hut zu bringen, halfen auch Zeitplansysteme. So beobachtete ich, dass auch in meinem persönlichen Leben, in der Familie und im Gemeindealltag vieles geplant wurde, was ja an sich nichts Schlechtes ist. Und doch habe ich oft erlebt, dass der bekannte Spruch "Der Mensch denkt - und Gott lenkt" wahr ist. Es ist gut, gründlich nachzudenken, abzuwägen - aber es ist auch gut, offen zu sein für ungeplante und neue Wege. (…) Und ganz am Ende stelle ich immer wieder fest, dass die Beschlüsse Gottes gut sind, denn er hat uns ganz im Blick - unser Gestern, unser Heute und auch unser Morgen. Das Leben kann zum Teil derart kompliziert und komplex sein, dass ich immer wieder dankbar bin, wenn der "Ratschluss Gottes" ausgeführt wird, denn er hat alles im Blick. Ich verlasse mich auf ihn, weil ich weiß, dass er es gut mit mir meint und dass er wirklich ein barmherziger Gott ist, der seine Kinder liebt.