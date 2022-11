Ingrid Riedel Gedanken zum Tag

Vielleicht gilt doch auch im Großen das Polaritätsprinzip des Lebens, das in der Psychologie des Unbewussten von C. G. Jung eine so große Rolle spielt: dass nämlich extreme Bewusstseinslagen und Verhältnisse auch polare Kräfte, Gegenkräfte auf den Plan rufen müssen. Sind solche Gegenkräfte nicht auch unter uns längst auf dem Plan? Können wir sie aber auch schon im Anfänglichen ernst nehmen, wenn sich nur erste Keime zeigen? Darauf käme es an. Es gibt ja so manche, die bei näherem Zusehen doch ins Scheitern verliebter sind als in das Hoffen, die jedenfalls dem Scheitern die größere Chance einräumen als dem Gelingen. Das ist nicht günstig. Es gilt vielmehr, geduldig das Hoffen zu erlernen, nicht bei dem stehen zu bleiben, was jetzt noch nicht geht, sondern zu sehen was ab jetzt oder spätestens morgen gehen kann. Was nottut, ist, dass wir uns unseren Ängsten stellen. Dabei geht es auch um die Angst, hinter der die Liebe steht: die Angst, die uns bewusstmacht, was wir lieben am Leben. Es geht darum, der Angst eine gewisse Form von Gelassenheit entgegenzustellen. Eine solche Hoffnung hält zwar das Schlimmste für möglich, vertraut aber dennoch auf mögliche Lösungen, die zum Besten führen (...). Gelassenheit beruht auf einem tiefen Vertrauen ins Leben. Vertrauen ins Leben aber ist letztlich eine religiöse Kategorie.