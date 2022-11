Verena Kast Gedanken zum Tag

Sehen wir etwas Schönes, hören wir etwas Schönes - etwas von der Qualität, dass es uns im Moment den Atem nimmt -, dann sind wir ganz bei uns, aber auch ganz in diesem Schönen. Für diesen Moment sind wir im Lot, sind wir verbunden mit Innenwelt und Außenwelt, ohne dies bewusst zu wollen - es ist eigentlich ein mystischer Moment. Da ist keine Frage nach Sinn, weil der Sinn bis in die tiefsten Poren hinein erlebt wird. Es ist das Erleben von Ewigkeit in der Gegenwart. (...) Wir können das Schöne suchen, immer wieder. Und auch das könnte ein Ziel sein: das Schöne im eigenen Leben, in dieser Welt zu vermehren, nicht das Hässliche, wohl wissend, dass das Schöne und das Hässliche zusammengehören. Aber: Kann man es sich in der heutigen Welt überhaupt leisten, der Seele mehr Zeit zu geben, die Seele überhaupt als ein "Organ" zu betrachten, das der Aufmerksamkeit, der Pflege bedarf, damit die Welt nicht gemütlos wird, damit wir unsere Lebendigkeit, unsere Beziehungsfähigkeit nicht verlieren? (...) Stellen wir uns vor, wir sind alt, vielleicht sogar sehr alt: Was würden wir anders machen, wenn wir noch einmal von vorne beginnen könnten? Wofür würden wir unsere Zeit einsetzen? (...) Und warum mit der Erfüllung all dieser Wünsche warten? Noch ist Zeit. Noch hat man Zeit.