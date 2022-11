Anselm Grün Gedanken zum Tag

Manche lesen jeden Morgen einen kleinen Abschnitt aus einem Buch. Wenn Menschen erzählen, dass sie jeden Morgen ein Buch aufschlagen und den Tag mit einem kurzen Impuls beginnen, berichten sie auch davon, dass für sie der Tag dann anders anfängt. Sie lassen sich nicht von äußeren Terminen oder von den Erwartungen anderer bestimmen, sondern kommen durch das Lesen mit ihrer eigenen Seele und ihren eigenen Möglichkeiten in Berührung. So gehen sie hoffnungsvoller in den Tag. Manche haben ihr Lieblingsbuch auch auf dem Nachttisch liegen und beschließen den Tag, indem sie einen kleinen Abschnitt lesen. Dann beruhigen sich die vielen Sorgen, die sie tagsüber geplagt haben. Sie tauchen in der Nacht in die Welt ihrer Seele ein, mit der sie beim Lesen in Berührung kamen. Der erste und wichtigste Schritt des Lesens ist, dass wir uns mit anderen Perspektiven beschäftigen, dass wir eintauchen in eine andere Welt (…). Unsere Seele wird beflügelt.