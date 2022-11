Stefan Federbusch Gedanken zum Tag

In der Corona-Pandemie wurde die Frage gestellt: Was ist systemrelevant? Was braucht es, damit unser gesellschaftliches Gefüge nicht zusammenbricht? In diesem Sprachmodus lässt sich sagen: Berührung ist systemrelevant, damit das persönliche und soziale Gefüge nicht zerstört wird. Social distancing darf nicht soziale Isolation und totale Abschottung bedeuten. Denn der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern bedarf der leiblichen Nähe als Lebens-Mittel. Jeder Mensch bedarf der Kommunikation und der Solidarität, gerade in schweren Krisen. Den Kirchen ist vorgehalten worden, sich zu schnell und bereitwillig auf die Einschränkungen der direkten Seelsorge eingelassen zu haben und nicht massiv genug auf die Bedeutung eines präsentischen Beistands hingewiesen zu haben. Gerade die Corona-Erkrankten auf den Intensivstationen brauchen diese Form der Zuwendung. Ebenso die Bewohnerinnen und Bewohner der Alten- und Pflegeheime. In der Abwägung von Schutz vor Infektion und sozialem Tod ist immer neu um kreative Lösungen zu ringen, die nicht einseitig zulasten der eh schon isolierten Menschen gehen. Plüschtiere für Demenzkranke und interaktive Kuscheltiere sind sicher nicht das Schlechteste für ältere Menschen, doch können Plüschroboter menschliche Zuwendung letztlich nicht ersetzen.