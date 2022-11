Johannes Hepp Gedanken zum Tag

Wir sollten die Voraussetzungen dafür schaffen, nicht alles, sondern nur kognitiv und emotional Wichtiges zu erinnern. Und über das gesamte Leben hinweg klären, was Wichtigkeit und Relevanz für uns bedeuten. Das geht nur über die persönliche Beantwortung der Frage nach dem Sinn des Lebens. Und diese Frage braucht schon im frühen Erwachsenenalter eine Antwort, sonst gibt es im hohen Alter sehr viel zu bereuen. (…) Wir brauchen mehr Leben in der Gegenwart und weniger Leben in der Vergangenheit oder Zukunft. Dies gilt für die meisten von uns. Für einige Menschen aber gilt, dass sie gar nicht in die Vergangenheit oder in die Zukunft blicken wollen. Beides aus Angst. Die einen haben Angst vor unbequemen oder schmerzlichen Wahrheiten, die deshalb verdrängt, verleugnet oder vergessen werden sollen. (...) Die anderen blicken nicht in die Zukunft aus Angst, was da wohl kommen möge. So kann man sich nicht für die Zukunft wappnen, egal für welche. Aber das Gros der Menschen sollte weniger in der Vergangenheit und in der Zukunft verweilen. Denn wie soll Woody Allen einmal gesagt haben: "Man kann nur in dieser Welt ein Schnitzel kaufen." Und man kann es nur in der Gegenwart essen.