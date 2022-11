Arnold Joseph Toynbee Gedanken zum Tag

Es ist keineswegs nur von Nachteil, sterblich zu sein. Wenn ich mich dabei ertappe, die Sterblichkeit zu beklagen, bringt mich die Frage schnell wieder zur Raison, ob die Aussicht, noch unzählige Jahre lang jahraus, jahrein meine Einkommenssteuererklärung machen zu müssen, wirklich so erfreulich wäre. Und ebenso, würde ich beglückt sein, ad infinitum dem Druck der endlosen Schraube der Inflation ausgesetzt zu sein? (…) Der Tod befreit schließlich jeden von uns in seiner Weise von den Bürden und Ungerechtigkeiten dieses Lebens. Er ist in der Tat unser Erlöser von der Tyrannei der menschlichen Gesellschaft in dieser Welt (…). Im Augenblick meines Todes verlieren plötzlich Einkommenssteuerbehörden wie Inflationen die Macht, mich weiterhin zu plagen. Schon im Voraus strecke ich ihnen im Namen meines Leichnams die Zunge heraus. Es grämt mich natürlich, dass diese Unterdrücker des Menschen weiterhin in der Lage sein werden, Menschen, die mir lieb sind und die mich überleben, zu bedrängen. Doch eines Tages kommt der Tod dem Opfer zu Hilfe - und auch seinen Unterdrückern. Der Tod beendet die Abhängigkeit des Lebens. Diese Wohltat des Todes ist von höchstem Wert und sollte daher unendlich tröstlich sein (…).



Entnommen aus: Arnold Joseph Toynbee "Erlebnisse und Erfahrungen", aus dem Englischen von Modeste ZurNedden Pferdekamp, List Verlag, München 1970