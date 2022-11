Perry Schmidt-Leukel Gedanken zum Tag

Im Buddhismus wie auch im Christentum spielt die Erfahrung von Vergänglichkeit eine wichtige Rolle. Im Kontext der Vier Edlen Wahrheiten bildet sie den Ausgangspunkt für die Analyse des leidhaften und unbefriedigenden Charakters menschlicher Existenz. "Geburt ist Leid, Alter ist Leid, Krankheit ist Leid, Tod ist Leid", heißt es in der Ersten Edlen Wahrheit (...). Vergänglichkeit beinhaltet immer auch schmerzhaften Verlust: die Trennung von dem, woran man hängt, sei es der Besitz, seien es Menschen, sei es das eigene Leben. Angesichts der Leidhaftigkeit von Verlust hat es zweifellos eine gewisse psychologische Plausibilität, sich nicht zu sehr an das zu klammern, was man ohnehin nicht dauerhaft festhalten kann. Doch dem Buddhismus geht es um mehr. (...) Die eigentliche Loslösung geschieht erst durch die Erkenntnis, dass Vergängliches dem Menschen keine echte Erfüllung bieten kann, weil sein tiefstes Streben auf eine unvergängliche Wirklichkeit gerichtet ist. "Kein Ding ist es wert, dass man daran haftet" - diese Einsicht muss begleitet werden von der Erfahrung von Frieden und Glück, die nicht aus Macht, Reichtum und Sinnesfreuden (...) entspringt, sondern aus dem in der Meditation erlebten Vorgeschmack letzter Wirklichkeit. Seit er diese Glückseligkeit kenne, so der Buddha, verlange es ihn nicht mehr nach den Sinnesfreuden.