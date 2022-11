Andrea Schwarz Gedanken zum Tag

Manchmal bricht das Ende der Welt schon jetzt über einen herein … die Sonne verfinstert sich und die Sterne fallen vom Himmel: Ein geliebter Mensch stirbt, der Arbeitsplatz wird gekündigt, die Diagnose des Arztes macht wenig Hoffnung. All das, was selbstverständlich war, wird plötzlich in Frage gestellt. Von heute auf morgen kann sich die gewohnte Ordnung in ein Chaos verwandeln. Dieses Chaos kann niemand aus unserem Leben wegnehmen - auch Gott nicht. Das kann keiner … und jeder, der das verspricht, lügt. Krankheit und Tod, Angst und Einsamkeit gehören zu unserem Leben dazu. Und da mögen auch manche Gebete in die falsche Richtung gehen. Gott hat nie versprochen, dass wir nicht mehr weinen werden - aber er sammelt unsere Tränen in seinem Krug. Das wirklich Entscheidende ist: Er geht mit uns durch all unser Chaos hindurch, er nimmt uns an seine Hand - und führt uns zu einer neuen Ordnung. (…) Er geht mit. (…) Das braucht Vertrauen. Vertrauen aber kann man lernen. (…) Auch wenn alle Sterne vom Himmel fallen …