Okko Herlyn Gedanken zum Tag

"Christus allein" war eine der Parolen der Reformatoren. Sie wussten wohl, weshalb sie dieses Bekenntnis ihrer Zeitgenossenschaft immer wieder mit einer gewissen Penetranz entgegenschleuderten. Es ging hier nicht darum, ob diese oder jene theologische Anschauung, diese oder jene religiöse Überzeugung, diese oder jene Konfession recht hat. Es ging hier um die Frage: Wer hat eigentlich das Sagen - in der Kirche, in meinem Leben, in der Welt? Die Tradition? Die Politik? Die Wirtschaft? Die Werbung? Die öffentliche Meinung? Irgendwelche andere Menschen? Oder am Ende, so wie einem das ja häufig eingeredet wird, "nur ich selbst und sonst niemand"? Wer sich zu Jesus als dem Christus bekennt, anerkennt zunächst einmal eine andere Autorität. Und was daran so anders ist, ersehe ich an den mannigfachen "anderen" Botschaften, die in der Bibel Alten und Neuen Testaments von jener anderen Herrschaft künden. Wo sonst höre ich denn etwas davon, dass "Schwerter zu Pflugscharen" und "Spieße zu Sicheln" gemacht werden und kein Volk "mehr lernen wird, Krieg zu führen"? (...) Wo sonst, dass der Feind nicht zu hassen, sondern zu lieben ist? (…) Und nicht zuletzt: dass der Welt - gegen allen Augenschein - eine in der Tat "andere" Zukunft, ein "neuer Himmel und eine neue Erde" verheißen ist?