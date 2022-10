Andreas Sturm Gedanken zum Tag

Eine Kirche, die sich nach gesellschaftlichen Gegebenheiten ausrichtet und weltweit alles gleich macht, wäre immer gezwungen, sich nach den Langsamsten auszurichten. (...) Müsste es nicht genau andersherum sein: Kirche richtet sich nach Jesus Christus aus und seiner befreienden Botschaft. Diese Botschaft war vor 2000 Jahren visionär und ist es heute noch, diese Botschaft fordert heraus zur Veränderung. Kirche muss also weitgehende Forderungen postulieren. Das wird im Kontrast zu Teilen oder sogar ganzen Gesellschaften stehen, die beispielsweise in Sachen Emanzipation und Gleichberechtigung, queerer Liebe oder Frauen in Weiheämtern andere Einstellungen haben. (...) Kirche muss dann trotzdem bei der Forderung an diese Teile der Gesellschaft bleiben, selbst wenn es zum Konflikt kommt und diese Prinzipien in einem Land nicht oder noch nicht gelebt werden. Wenn Kirche aber die eigenen Erwartungen immer an den Langsamsten ausrichtet, dann entwickelt sich gar nichts. Denn jene, die schon viel weiter wären, gehen einfach, und das zu Recht. Sie gehen, weil sie die christliche Botschaft so verdunkelt vorgelebt bekommen, dass sie von dieser Kirche nichts mehr erwarten. Kirche tut weltweit viel, aber könnte hier sicher noch mehr tun. Wenn sie sich selbst treu und eine visionäre Jesusbewegung bleibt.