Johannes Drerup Gedanken zum Tag

Wie sich Kinder und Jugendliche an die Pandemie erinnern werden, hängt (...) von der zukünftigen Erinnerungspolitik und -pädagogik ab, also von der Art und Weise, was und wie über die Pandemie geschrieben und gelehrt wird, welche Geschichten erzählt und Geschichtsbilder vermittelt werden, und natürlich auch von der realen gesellschaftlichen Entwicklung in den nächsten Jahren. (...) Die Pandemie und ihre Folgen bieten so zumindest Anlässe und Möglichkeiten, tradierte Denkmuster im Umgang mit Kindern und Jugendlichen kritisch auf den Prüfstand zu stellen und sich dabei auch der historischen Kontingenz und Wandelbarkeit der damit verbundenen normativ geprägten Sichtweisen, Wissensbestände, Praktiken und institutionellen Arrangements zu erinnern. (…) Ebenso sollte es in Zukunft nicht mehr als selbstverständlich hingenommen werden, dass die Interessen und Belange von Kindern und Jugendlichen aus politischer Sicht als zweitrangig zu gelten haben und so ohne hinreichende Berücksichtigung der damit verbundenen Folgen übergangen werden können, und dass ein nicht geringer Teil der Bevölkerung erwartbar ohne hinreichende allgemeine Grundbildung aus der Schule kommt und sich auch deshalb kaum realistisch Hoffnungen auf ein gutes und gelingendes Leben machen kann.