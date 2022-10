Marina Bauer Gedanken zum Tag

Die Jakobsmuschel ist für Pilger etwas ganz Besonderes, denn sie weist nicht nur den Weg auf dem Camino und gilt als Nachweis der Pilgerschaft, sondern sie hat auch in spiritueller Hinsicht eine Bedeutung und soll Schutz geben. Der Legende zufolge soll Jakobus auf wundersame Weise einen ertrinkenden Adligen aus den Tiefen des Meeres gerettet haben, der bei einem Schiffsunglück versank. Als der Ritter das rettende Ufer erreichte, war sein Körper mit unzähligen Muscheln bedeckt. Seither wird die Jakobsmuschel als Schutzzeichen getragen. Bis heute ist die Pilgermuschel ein Erkennungszeichen geblieben. Auch ich hatte mir eine Pilgermuschel in Tuí gekauft und am Rucksack befestigt. Eigentlich heißt es, dass die Muschel weitergeschenkt werden muss, aber wer sagt, dass ich mich nicht selbst beschenken darf? (...) Mein Blick wechselte vom Boden auf das Meer und die endlose Weite der Strandpromenade. (...) Wieder einmal fühlte ich mich glücklich und frei. Meine Ängste waren wieder weit weg. Konnte das nicht immer so sein? Als ich meinen Blick wieder auf den Sand lenkte, sah ich mein Schutzsymbol. Ich hatte tatsächlich eine Jakobsmuschel gefunden! Aber auch ohne die Muschel fühlte ich mich auf meiner Reise stets beschützt. Die Muschel unterstrich lediglich, was ich fühlte und was der Weg mir schon längst als Geschenk mitgegeben hatte.