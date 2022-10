Susanne Hühn Gedanken zum Tag

Manchmal fühlen wir uns durch äußere Umstände nahezu handlungsunfähig. Wir können keinen Schritt machen und haben das Gefühl, wie ein erschrockenes Kaninchen bewegungslos in einer Ecke zu sitzen. Immer dann, wenn wir unsere Selbstbestimmung an andere abgegeben haben, immer wenn wir die Verantwortung für unser Wohlbefinden nicht in die Hände der Liebe legen, sondern der Angst unterordnen, fühlen wir uns, als säßen wir in einem goldenen Käfig. Doch egal, in welcher Situation du gerade bist, es gibt immer etwas, was du tun kannst. Wenn du die Verantwortung für dein Leben, deine Selbstbestimmung, wieder in deine Hände nimmst, kommt automatisch die Kraft, mit der du den nächsten Schritt gehen kannst. Diesem folgt dann wiederum der nächste. Wir trauen uns nur nicht, den Käfig zu verlassen, weil wir glauben, wir müssten den Berg, der vor uns liegt, auf einmal bewältigen. Bei den Anonymen Alkoholikern gibt es den Slogan: "Nur für heute." In den Alltag übersetzt bedeutet er: Nur für heute kannst du das erste Glas stehen lassen, nur für heute kannst du aufhören, zu essen, wenn du satt bist, und nur für heute kannst du mutig und stark sein und deinen Weg gehen, in so kleinen Schritten, wie es dir heute möglich ist.